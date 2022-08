Bambino di 3 anni ferito da un proiettile | ricoverato a Bergamo | è grave

(Di martedì 16 agosto 2022). Undi trein gravi condizioni all’ospedale Papa GiovXXIII didopo essere stato raggiunto da unesploso da una guardia giurata in strada. L’incidente è avvenuto nella sera di lunedì 15 agosto verso le 23 a Corte Franca in provincia di Brescia. Ilera alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato. Il piccolo è stato soccorso sul posto e trasd’urgenza all’ospedale pediatrico Papa GiovXXIII di. Operato, al momento è in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Chiari, che hanno effettuato un sopralluogo e ascoltato i ...

Guardia giurata spara un colpo di pistola in strada e ferisce un bambino di tre anni, ora ricoverato in gravi condizioni. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia ...Il piccolo era affacciato alla finestra. Da accertare perché l'uomo abbia sparato Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esplo ...