Avanti un altro, Sophie si difende: Il provino l'ho fatto e non sono raccomandata. Sonia mi ha chiamato e…" (Di martedì 16 agosto 2022) Poco meno di due settimane fa è uscita la notizia ufficiale che l'ex gieffina Sophie Codegoni sarà la nuova "Bonas" del programma condotto da Paolo Bonolis "Avanti un altro". In questi giorni la ragazza lombarda è stata accusata di essere stata raccomandata da Sonia Bruganelli (moglie di Bonolis) e a riguardo ha voluto chiarire la

