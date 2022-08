Auto abbandonate a Fiumicino | come fare le segnalazioni alla Polizia Locale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 agosto 2022)-“In questi mesi è stato fatto un grande lavoro di rimozione dei veicoli abbandonati nelle strade del nostro territorio. Purtroppo però sono ancora molte lee i motorini che giacciono abbandonati in diversi angoli del Comune. Spesso i cittadini ci chiedono quale sia la procedura per segnalarli. Ci sembra importante dunque ricordarla”. A parlare è la Comandante delladi, Daniela Carola, che in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune, ricorda la “giusta procedura” per segnalare agli uffici competenti la presenza di. “Se un cittadino vuole segnalare la presenza di un veicolo abbandonato – spiega – deve inviare una mail a ...