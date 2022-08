ATP Cincinnati 2022: Fognini/Bolelli cedono nettamente a Kyrgios/Kokkinakis (Di martedì 16 agosto 2022) Una prima giornata davvero negativa per il tennis italiano al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la sconfitta al primo turno di Matteo Berrettini in singolare, è arrivata anche quella nel tabellone di doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli. I due azzurri sono stati molto sfortunati nel sorteggio, ma non sono riusciti quasi mai ad entrare in partita con il duo australiano composto da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. I campioni dell’Australian Open 2022 si sono imposti in due set per 6-0 6-4 dopo solo un’ora di gioco. Una prestazione dominante quella degli australiani, che hanno chiuso con 8 ace e 0 doppi falli, con un rendimento altissimo al servizio. Kyrgios/Kokkinakis hanno infatti vinto l’86% dei punti con la prima, mentre con questo colpo gli ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Una prima giornata davvero negativa per il tennis italiano al Masters 1000 di. Dopo la sconfitta al primo turno di Matteo Berrettini in singolare, è arrivata anche quella nel tabellone di doppio di Fabioe Simone. I due azzurri sono stati molto sfortunati nel sorteggio, ma non sono riusciti quasi mai ad entrare in partita con il duo australiano composto da Nicke Thanasi. I campioni dell’Australian Opensi sono imposti in due set per 6-0 6-4 dopo solo un’ora di gioco. Una prestazione dominante quella degli australiani, che hanno chiuso con 8 ace e 0 doppi falli, con un rendimento altissimo al servizio.hanno infatti vinto l’86% dei punti con la prima, mentre con questo colpo gli ...

