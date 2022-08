Atletica, Yeman Crippa corre da leader ed è bronzo sui 5000 agli Europei. Stoccata finale di Ingebrigtsen (Di martedì 16 agosto 2022) Yeman Crippa ha conquistato una splendida medaglia di bronzo sui 5000 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. Arriva il secondo podio per l’Italia in questa rassegna continentale dopo il terzo posto di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia. Il trentino di origini etiopi ha impostato la gara in maniera lineare: ha preso la testa del gruppo nelle fasi iniziali della corsa, ha tenuto un ritmo alto, ha staccato svariati rivali e si è presentato al suono della campanella dell’ultimo giro insieme al norvegese Jakob Ingebrigtsen e allo spagnolo Mohamed Katir. A quel punto il Campione Olimpico dei 1500 metri ha piazzato una micidiale accelerazione, il nostro portacolori non è riuscito a rispondere al fenomeno scandinavo e ha portato a ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)ha conquistato una splendida meda disuimetri2022 dileggera. Arriva il secondo podio per l’Italia in questa rassegna continentale dopo il terzo posto di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia. Il trentino di origini etiopi ha impostato la gara in maniera lineare: ha preso la testa del gruppo nelle fasi iniziali della corsa, ha tenuto un ritmo alto, ha staccato svariati rivali e si è presentato al suono della campanella dell’ultimo giro insieme al norvegese Jakobe allo spagnolo Mohamed Katir. A quel punto il Campione Olimpico dei 1500 metri ha piazzato una micidiale accelerazione, il nostro portacolori non è riuscito a rispondere al fenomeno scandinavo e ha portato a ...

