Atletica, Marcell Jacobs si qualifica per la finale di questa sera agli Europei di Monaco in 10”00. Ecco dove vedere la gara (Di martedì 16 agosto 2022) 10”00 per correre 100 metri. Un secondo ogni dieci metri. Al netto della perfezione quasi ingegneristica, Marcell Jacobs ha vinto la terza semifinale negli Europei di Atletica che sono in corso a Monaco di Baviera. Insieme a lui in finale ci sarà un altro italiano, Chituru Ali, arrivato secondo nella semifinale in cui ha gareggiato. Per Jacobs è una rivincita, dopo che ai mondiali di Eugene in Oregon aveva rinunciato alla semifinale a causa di una contrattura. La finale degli Europei è in programma alle 22.15. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 ma sarà possibile vederle in streaming anche su Raiplay. August 16, 2022 su Open Leggi anche: Cosa succede a ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) 10”00 per correre 100 metri. Un secondo ogni dieci metri. Al netto della perfezione quasi ingegneristica,ha vinto la terza semineglidiche sono in corso adi Baviera. Insieme a lui inci sarà un altro italiano, Chituru Ali, arrivato secondo nella semiin cui ha gareggiato. Perè una rivincita, dopo che ai mondiali di Eugene in Oregon aveva rinunciato alla semia causa di una contrattura. Ladegliè in programma alle 22.15. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 ma sarà possibile vederle in streaming anche su Raiplay. August 16, 2022 su Open Leggi anche: Cosa succede a ...

Gazzetta_it : Super Jacobs in semifinale a Monaco! Vince la semifinale in 10' netti. Finale alle 22.15 - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs si qualifica per la finale di questa sera agli Europei di Monaco in 10”00 - infoitsport : Diretta Marcell Jacobs/ Finale 100 metri streaming video Rai, Europei atletica 2022 - Lucia05149332 : RT @globalistIT: - paoloigna1 : Il primo squillo di #Jacobs. Ora attendo la finale mz mi fa già piacere questa risposta sul campo. -