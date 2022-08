Atletica, Marcell Jacobs oggi nei 100 metri: orario esatto, corsie, avversari, guida tv (Di martedì 16 agosto 2022) oggi, martedì 16 agosto, è il gran giorno di Marcell Jacobs agli Europei di Atletica che si stanno disputando a Monaco di Baviera (Germania). Il campione olimpico si cimenterà nei 100 metri che lo hanno reso grande: nell’arco di due ore sarà chiamato a disputare semifinale e finale. A CHE ORA GAREGGIA Marcell Jacobs oggi AGLI EUROPEI La semifinale dell’azzurro è la terza delle tre in programma e comincerà alle 20.19. La successiva finale che metterà in palio le medaglie scatterà invece alle 22.15. I NUMERI DI CORSIA DELLA SEMIFINALE DI Marcell Jacobs Corsia 1: Przemyslaw Slowikowski (Polonia) Corsia 2: Kobe Vleminckx (Belgio) Corsia 3: Julian Wagner (Germania)Corsia 4: Marcell Lamont ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022), martedì 16 agosto, è il gran giorno diagli Europei diche si stanno disputando a Monaco di Baviera (Germania). Il campione olimpico si cimenterà nei 100che lo hanno reso grande: nell’arco di due ore sarà chiamato a disputare semifinale e finale. A CHE ORA GAREGGIAAGLI EUROPEI La semifinale dell’azzurro è la terza delle tre in programma e comincerà alle 20.19. La successiva finale che metterà in palio le medaglie scatterà invece alle 22.15. I NUMERI DI CORSIA DELLA SEMIFINALE DICorsia 1: Przemyslaw Slowikowski (Polonia) Corsia 2: Kobe Vleminckx (Belgio) Corsia 3: Julian Wagner (Germania)Corsia 4:Lamont ...

