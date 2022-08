Atletica | Larissa Iapichino | “Grandi ambizioni per la finale Avevo il formicolio alla pancia”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Obiettivo centrato pernel salto in lungo agli Europei 2022 dileggera in corso di svolgimento a Monaco. All’azzurra è bastato il primo balzo da 6.63 metri per strappare il pass per ladi giovedì con la quinta miglior misura in assoluto. “Sono molto felice di aver potuto fare una misura di qualificazione con il primo salto – ha affermato la figlia di Fiona May ai microfoni di Rai Sport – Poi abbiamo deciso di non saltare più. Sono molto contenta perché sono riuscita a riscattarmi dopo Eugene trovando un buon salto”.ha poi spiegato nello specifico il suo balzo: “Il salto era efficace ma non proprio perfetto. Sono entrata veloce ma non ho staccato moltissimo. Le condizioni erano particolari: il vento gira e a volte ci sono delle belle folate. È stata dunque ...