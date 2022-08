Atletica | Europei | Zaynab Dosso in finale nei 100 metri

Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOO! ???? Giupponi regala all'Italia la prima medaglia nell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera… - Eurosport_IT : ?? Update Europei, medaglie Italia del 16/08: ?? Atletica??35km di marcia (Giupponi) ?? Tuffi??Sincro 10m misto (Gugiu… - _Carabinieri_ : Atletica, Campionati Europei Assoluti di Monaco di Baviera: Complimenti all'App. Matteo Giupponi del Centro Sportiv… - Eurosport_IT : Non prendete impegni per stasera! #Atletica | #Munich2022 | #Jacobs | #Tamberi - ClaudioTonon : RT @RaiNews: Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntamento con la… -

La prima medaglia azzurra è il bronzo di Giupponi vedi anche, Giupponi bronzo nella 35km di marcia Intanto oggi è arrivata la prima medaglia per l'Italia dell'agli...Chituru Ali ha regalato spettacolo e si è qualificato alla finale dei 100 metri agli2022 dileggera. Il velocista italiano è stato sontuoso in semifinale, chiudendo al secondo posto con l'ottimo tempo di 10.12, migliorando di tre centesimi il proprio personale che ...Marcell Jacobs si è qualificato per la finale degli Europei di Monaco di Baviera. La finale dei 100 metri di Atletica inizierà alle ore 22:15 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Rai 2 e in str ...Monaco, 16 ago. – (Adnkronos) – Zaynab Dosso centra la finale nei 100 metri ai campionati europei di Monaco di Baviera. L’azzurra chiude al 4° posto in 1128 la prima semifinale e viene ripescata. Eli ...