Atletica | Europei | Tamberi e Fassinotti in finale nel salto in alto

(Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Basta 2,21 per centrare ladelinagli. La qualificazione non sfugge a Gianmarcoe Marcodi fronte ai 50mila spettatori dell'Olympiastadion: il campione olimpico la centra dopo un tentennamento al primo tentativo a questa quota, addomestica soltanto alla seconda prova, prima di dipingere sul viso un'espressione non totalmente soddisfatta; l'altro azzurro invece va a bersaglio direttamente al primo as, qualcosa che riesce ad altri sei atleti tra cui i tedeschi Mateusz Przybylko e Tobias Potye e il belga Thomas Carmoy, non all'ucraino bronzo mondiale Andriy Protsenko che imita lo stesso percorso di: ok 2,17, poi 2,21 al secondo. Tra ...

Prima medaglia per l'Italia dell'atletica a Monaco di Baviera: è il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Con la seconda giornata di gara, i Campionati europei di atletica leggera (fino al 21 agosto) di Monaco di Baviera entrano nel vivo. Il velocista bresciano scatterà dalla quarta corsia, forte di un personale di 9.80, alle 20,19 di questo martedì. L'avversario più ostico il francese Méba Mickael Zeze, con un tempo stagionale di.