Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di martedì 16 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, martedì 16 agosto. Si inizia con le 35 km maschile e femminile, per poi trasferirsi nell'Olympiastadion. Fari puntati sui campioni olimpici Marcell Jacobs, impegnato nei turni decisivi dei 100 metri, e Gianmarco Tamberi, che va a caccia della qualificazione alla finale. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati martedì 16 agosto 08.30 35 km di marcia donne 08.30 35 km di marcia uomini 09.05 Decathlon, 110 ostacoli ...

