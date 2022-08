Atletica | Europei Monaco 2022 | Giupponi bronzo nella 35km di marcia | Lopez oro

(Di martedì 16 agosto 2022) Matteoconquista la medaglia dialla 35 chilometri diaglididi Baviera. L’azzurro, 33enne di Bergamo, sale sul gradino più basso del podio alle spalle di Cristopher Linke (argento, 2h29:30) e Miguel Angel(oro, 2h26:49). Una gara perfetta per lo spagnolo che rompe gli indugi al settimo chilometro e dà il via ad una fuga che detta il ritmo della gara. Dietro all’iberico, c’è lo svedese Perseus Karlstrom, che inizia a cedere al 23km prima di ritirarsi senza finire la gara. La gara inizia con la rinuncia di Teodorico Caporaso a causa di un problema muscolare al retto femorale emerso negli ultimi giorni. Si muovono subito bene Matteoe Michele Antonelli, squalificato però al 21esimo km. Fuori dai giochi del podio il ...

LaStampa : Europei di atletica, a Monaco è l'ora di Tamberi e Jacobs: "Sono pronto" - SportRepubblica : Giupponi di bronzo nella 35 km marcia agli Europei di atletica. Oro ad Angel Lopez

Su Rai2 glidiLeggera 841.000 (7,2%). Su Rete4 il film Lo Squalo 661.000 (6,1%). Su Rai3 Report in replica estiva 577.000 (5,1%). Su La7 il film Operazione Sottoveste 491.000 (4,4%).Su Rai2 "diLeggera ": 841.000 spettatori (share 7,2%). Rete4 " Lo Squalo ": 661.000 spettatori (share 6,1%). Rai3 " Report ": 577.000 spettatori (share 5,1%). La7 " Operazione ...Atletica, Europei Monaco 2022: Matteo Giupponi bronzo nella 35km di marcia, Lopez oro. Argento per Linke. Squalificato Antonelli ...Prima medaglia per l’Italia dell’atletica agli Europei di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizi ...