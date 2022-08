Atletica: Europei, Jacobs vince l'oro nei 100 metri in 9"95 (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Il campione olimpico Marcell Jacobs conquista la medaglia d'oro nei 100 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 9"95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9"99) e Jeremiah Azu (10"13). Ottavo l'altro azzurro Chituru Ali (10"28). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Il campione olimpico Marcellconquista la medaglia d'oro nei 100ai campionatidi Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 9"95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9"99) e Jeremiah Azu (10"13). Ottavo l'altro azzurro Chituru Ali (10"28).

