Atletica | Europei 2022 | seconda giornata L’Italia punta su Marcell Jacobs e Crippa In gara Tamberi e Fantini

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022)cala gli assi,su tutti, nelladell’Europeo di Monaco e oggi può essere una grandeper gli azzurri con otto titoli da assegnare e tante stelle in pista e in pedana.è l’atleta più atteso ma, oltre ai 100 maschili, si assegnano altri sette titoli: i 35 km maschili e femminili, il lungo maschile, il disco donne, i 5000 maschili, il Decathlon e i 100 femminili.ha solo un avversario sulla carta: se stesso. L’azzurro, pur senza troppa benzina in corpo, pur se reduce da un paio di infortuni antipatici, se riuscirà a non avere problemi fisici, può vincere i 100 senza troppe difficoltà, anche se dovrà guardarsi in particolare dai britannici. In ...