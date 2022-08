Atletica, Europei 2022: Gina Lückenkemper conquista l’oro al fotofinish dei 100 metri, Zaynab Dosso settima (Di martedì 16 agosto 2022) Autentico spettacolo all’Olympiastadion di Monaco di Baviera nella serata degli Europei 2022 di Atletica leggera. Sulla pista tedesca, dopo il trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri maschili, si è tenuto l’atto conclusivo dei 100 metri femminili con l’azzurra Zaynab Dosso in corsia 2. Dopo una buona partenza, nella fase lanciata, la nostra portacolori non è riuscita a mantenere la velocità necessaria e ha chiuso con un “normale” 11.37 in settima posizione. Davvero serrata la fase finale della gara: la tedesca Gina Lückenkemper si è prodotta in una rimonta dai 60 metri davvero incredibile, andando a prendersi l’oro al fotofinish per appena cinque millesimi di secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Autentico spettacolo all’Olympiastadion di Monaco di Baviera nella serata deglidileggera. Sulla pista tedesca, dopo il trionfo di Marcell Jacobs nei 100maschili, si è tenuto l’atto conclusivo dei 100femminili con l’azzurrain corsia 2. Dopo una buona partenza, nella fase lanciata, la nostra portacolori non è riuscita a mantenere la velocità necessaria e ha chiuso con un “normale” 11.37 inposizione. Davvero serrata la fase finale della gara: la tedescasi è prodotta in una rimonta dai 60davvero incredibile, andando a prendersialper appena cinque millesimi di secondo ...

