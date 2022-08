Atletica | Dario Dester | “Nell’asta speravo meglio | i lanci erano la mia debolezza e ci ho lavorato tanto”

Leggi su oasport

Lorenzo Naidon continua a far sognare in grande l'Italia e resiste in seconda posizione anche al termine della sessione mattutina della seconda giornata di gara del decathlon ai Campionati Europei di atletica leggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania). Il 22enne lombardo stamani si è ben comportato nei 110 ostacoli (14?44) e nel salto con l'asta (4,90 al terzo tentativo), mentre nel lancio del disco ha trovato addirittura il record personale con un ottimo 43.04. L'azzurro è dunque 2° in classifica generale quando mancano due sole competizioni al termine della manifestazione: il lancio del giavellotto ed i 1500 metri. "Anche oggi sono andato abbastanza bene, peccato per le due false partenze negli ostacoli. Molto bene il disco, finalmente il personale.