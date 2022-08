(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. - (Adnkronos) - Una medaglia d'oro iconica, simbolica, che aiuta a ricordare, crescere, insegnare. "Siamo molto contenti per il successo della squadra israeliana di maratona ai campionati europei di- sottolinea Paolo, presidente della Federazione Italiana Nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati - La vittoria di Maru Teferi, Gashau Ayale, Omer Ramon, Yimer Getahun e Girmaw Amare avviene 50 anni dopo la strage terroristica delle Olimpiadi del 1972 che costò la vita di 11 ragazzi ed atleti israeliani, cinque fedayyin e di un poliziotto tedesco". Paolo, allora 18enne azzurro del nuoto, ricorda con forte commozione quelle ore drammatiche: "Eravamo nella palazzina a fianco di quella israeliana quando ci fu l'irruzione; vivemmo ore drammatiche nella speranza che la situazione si ...

TV7Benevento : Atletica: Barelli, 'l'oro europeo di Israele a Monaco alimenti pace' - - glooit : Atletica: Europei;Barelli,oro Israele a Monaco alimenti pace leggi su Gloo - ubaldinic : Atletica: Europei;Barelli,oro Israele a Monaco alimenti pace #maratona #ansa #sport #running #correre… -

Agenzia ANSA

Euforico, a ragion veduta, il presidente federale Paolo:"Contiamo di attirare 100.000 ... EUROPEI DILEGGERA (Monaco,15 - 21 agosto) Ben 48 discipline in programma, 24 maschili e 24 ...... Massimiliano Rosolino (ex campione di nuoto) e gli atleti paralimpici Ambra Sabatini (...sincronizzato di San Marino che si è esibita prima di cena nella piscina del circolo) e Paolo(... Atletica: Europei;Barelli,oro Israele a Monaco alimenti pace Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Una medaglia d’oro iconica, simbolica, che aiuta a ricordare, crescere, insegnare. “Siamo molto contenti per il successo della squadra israeliana di maratona ai campionat ...Una medaglia d'oro iconica, simbolica, che aiuta a ricordare, crescere, insegnare. L'ha vinta ieri, nella classifica a squadre uomini della Maratona degli Europei il team di Israele, a 50 anni dalla s ...