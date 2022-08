Assorbenti gratuiti negli edifici pubblici per legge | la Scozia è la prima al mondo

(Di martedì 16 agosto 2022) Laè lanazione ala garantire gratuitamente, per, la presenza obbligatoria die altri prodotti per le mestruazioni nei luoghi. Con l’entrata in vigore, il 15 agosto 2022, del Period Products Acts è stato confermato il decreto del 2020, il Period Products (Free Provision) Bill, che allora non era stato convertito indal parlamento della regione più a nord del Regno Unito. Ora, finalmente, chiunque necessiti di prodotti mestruali in(tra cui le scuole) può invece ottenerli gratuitamente. Vi raccomandiamo... Tampon tax, i Paesi che hanno abolito la tassa più ingiusta (no, l'Italia non c'è) ...

... quindi, una postazione che garantisca tamponi a prezzi calmierati, se non addirittura, ... così come è stato fatto per la vendita dei dispositivi di igiene personale, quali gli, nei ...... anche in modalità ripensate per l'emergenza sanitaria, dei corsi didatticidi educazione ... Oltre alla campagna di pressione per il taglio dell'iva suglidal 22 al 4%, questo ... La Scozia è la prima nazione al mondo a garantire per legge assorbenti gratuiti negli edifici pubblici La Scozia è il primo paese al mondo a rendere gli assorbenti per le mestruazioni gratis per tutti. La “rivoluzione” partirà domani. Una decisione che garantirà libero accesso a tutte e dunque uguaglia ...Assorbenti, tamponi e coppette mestruali saranno disponibili gratuitamente in Scozia da lunedì. Le donne possono ritirarli in luoghi pubblici come centri ...