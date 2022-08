ASCOLTI TV 15 AGOSTO 2022: IMMENHOF (18%), D’IVA (9,1%), CHICAGO P.D. (8,2%), L’ATLETICA (7,2%), LO SQUALO (6,1%), REPORT (5,1%) (Di martedì 16 agosto 2022) ASCOLTI TV 15 AGOSTO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2352 39.75 PT – 4983 42.00 24 – 1950 32.95 PT – 3870 32.62 Rassegna Stampa – 169 9.90Tg1 Mattina – 507 14.19Tg1 – 849 20.00UnoMattina Estate – 825 17.95Linea Verde Sentieri + ASI – 912 19.42 + 1072 19.07Santa Messa + Angelus – 1152 20.43 + 1275 18.84Le Vacanze di Camper – 1208 15.16Tg1 – 2047 24.04Don Matteo – 967 12.21 + 1028 14.01Sei Sorelle – 670 9.38Tg1 Economia – 859 11.80Estate in Diretta – 961 12.57Reazione a Catena – 1799 20.65Reazione a Catena – 2503 24.54Tg1 – 2700 24.34TecheTecheTè – 2760 22.95IMMENHOF: L’Avventura di un’Estate – 2028 17.99 783 13.97 112 11.81 1649 21.63Tg1 + Cose Nostre + RaiNews – 964 11.10 + 374 6.14 + 156 4.19 Fascia 7-9 – 741 20.40Tg5 – 1089 25.45Un Paradiso per Due 1t – 511 11.24Un Paradiso ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 16 agosto 2022)TV 15· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2352 39.75 PT – 4983 42.00 24 – 1950 32.95 PT – 3870 32.62 Rassegna Stampa – 169 9.90Tg1 Mattina – 507 14.19Tg1 – 849 20.00UnoMattina Estate – 825 17.95Linea Verde Sentieri + ASI – 912 19.42 + 1072 19.07Santa Messa + Angelus – 1152 20.43 + 1275 18.84Le Vacanze di Camper – 1208 15.16Tg1 – 2047 24.04Don Matteo – 967 12.21 + 1028 14.01Sei Sorelle – 670 9.38Tg1 Economia – 859 11.80Estate in Diretta – 961 12.57Reazione a Catena – 1799 20.65Reazione a Catena – 2503 24.54Tg1 – 2700 24.34TecheTecheTè – 2760 22.95: L’Avventura di un’Estate – 2028 17.99 783 13.97 112 11.81 1649 21.63Tg1 + Cose Nostre + RaiNews – 964 11.10 + 374 6.14 + 156 4.19 Fascia 7-9 – 741 20.40Tg5 – 1089 25.45Un Paradiso per Due 1t – 511 11.24Un Paradiso ...

SCGiannotti : *Buongiorno* ?? ?? Il proverbio del giorno 17 agosto 2022: *_Ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai._* (pr… - CorriereCitta : Ascolti tv martedì 16 agosto 2022: Europei di Monaco, Amori, matrimoni e altri disastri, Viaggio nella Grande Belle… - infoitcultura : WWE: Ancora dei buoni ascolti per Raw (15 agosto) - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, domenica 14 agosto 2022 - - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, lunedì 15 agosto 2022 - -