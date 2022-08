Ascolti TV 15 agosto 2022 | calo ferragostano per Reazione a Catena | raddoppia Tempesta d' amore

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 agosto 2022) Come sono andati glitv del giorno 15? Partiamo subito informando che essendo Ferrmolte trasmissioni hanno registrato undi audience. In Prime Time, però, Rai 1 si è mantenuta stabile grazie ad un film tedesco. Anche Marco Liorni è stato interessato da undi spettatori, seppur piccolo.a parte, la puntata di Ferrè stata vivacizzata da una bella vittoria che ha portato le attuali campionesse in carica a festeggiare!Tv ieri 15Prime Time, bene Rai 1 con un film male Canale 5 Per il Prime Time di Ferr, Rai 1 ha mandato in onda un film intitolato ‘Immenhof – L'avventura di un'estate', seguita da 2.03 milioni di persone (share 18%). ...