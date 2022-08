“Arrogante e cafone”, Simone Rugiati dalla padella alla brace: la smentita al GF Vip gli costa caro (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto è nato da un indizio di Alfonso Signorini e si è concluso con Simone Rugiati attaccato duramente: cos’è successo Lo Chef di Food Network ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi è finito sotto accusa dopo parole poco carine pubblicate sui social. Ancora una volta la vetrina online espone un VIP alla gogna mediatica. Da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto è nato da un indizio di Alfonso Signorini e si è concluso conattaccato duramente: cos’è successo Lo Chef di Food Network ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi è finito sotto accusa dopo parole poco carine pubblicate sui social. Ancora una volta la vetrina online espone un VIPgogna mediatica. Da L'articolo proviene da Inews24.it.

marco73rm : Mi sta sul cazzo! Arrogante e cafone! - Fred39053770 : Ma da chi è sponsorizzato quel cafone,arrogante che dovrebbe solo pulire latrine?? - carla60059852 : @LSilente @adrianobusolin Sono d’accordo è insopportabile non si può sentire è cafone arrogante ecc….. per il res… - AlfiSicilia : RT @EmiliaBalestri1: Gli italiani che voteranno per la #destra sanno che ci ritroveremo quello spocchioso, arrogante, cafone e maleducato d… - ClaudioDorno : @lorenzhaus @borghi_claudio Togli quella bandiera dal tuo stemma, che sei solo un buzzurro e non degno di usarla. Arrogante e cafone -