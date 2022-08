Arrestata a 84 anni per aver accoltellato il marito: fu la sarta della Loren e di Mastroianni (Di martedì 16 agosto 2022) E’ stata Arrestata il 9 agosto scorso per avere accoltellato il marito durante una lite. E’ la vicenda di Loretta, 84 anni in passato sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, raccontata da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, che denuncia la scelta di “tradurre” in carcere, nell’infermeria femminile di Rebibbia , una persona cosi’ anziana. “E’ stata portata in questi giorni – afferma Stramaccioni-. Prelevata dalla sua casa in pigiama senza la possibilita’ di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate a costruite”. Il garante si domanda: “in un momento cosi’ drammatico per il carcere come si puo’ pensare di recludere una donna di 84 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) E’ statail 9 agosto scorso perildurante una lite. E’ la vicenda di Loretta, 84in passatodi Sofiae Marcello Mastroi, raccontata da Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, che denuncia la scelta di “tradurre” in carcere, nell’infermeria femminile di Rebibbia , una persona cosi’ anziana. “E’ stata portata in questi giorni – afferma Stramaccioni-. Prelevata dalla sua casa in pigiama senza la possibilita’ di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate a costruite”. Il garante si domanda: “in un momento cosi’ drammatico per il carcere come si puo’ pensare di recludere una donna di 84 ...

