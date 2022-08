Argentina: rapina mano armata, arrestato ex Verona Cirigliano (Di martedì 16 agosto 2022) Ezequiel Cirigliano, 30 anni, centrocampista ex grande promessa del River Plate (63 partite in prima squadra), poi oggetto misterioso del Verona nella stagione 2013 - '14 (13 presenze in campionato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ezequiel, 30 anni, centrocampista ex grande promessa del River Plate (63 partite in prima squadra), poi oggetto misterioso delnella stagione 2013 - '14 (13 presenze in campionato ...

