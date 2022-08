Arbore “La tv ha bisogno di personalità come Piero Angela” (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Naturalmente ho tanti ricordi di Piero, abbiamo suonato insieme e passato tante serate”. Così Renzo Arbore uscendo dalla camera ardente in Campidoglio del giornalista e divulgatore Piero Angelo scomparso sabato. “Lo invidiavo per il fatto di essere il padre di Alberto e di avere un erede naturale che da lui ha imparato e che porterà avanti il suo discorso. Alberto è un erede meraviglioso, ragazzo che viene seguito dai giovani ha le qualità del padre. Ci vorrebbero più personaggi come lui in una tv spesso diseducativa. La tv deve arricchire il pubblico, che deve così imparare qualche cosa”, ha aggiunto. “Piero Angela era un uomo rigorosamente legato alla scienza e al sapere. Ha combattuto i ciarlatani e i piazzisti di cose inventate, che diffondevano quelle che oggi ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Naturalmente ho tanti ricordi di, abbiamo suonato insieme e passato tante serate”. Così Renzouscendo dalla camera ardente in Campidoglio del giornalista e divulgatoreAngelo scomparso sabato. “Lo invidiavo per il fatto di essere il padre di Alberto e di avere un erede naturale che da lui ha imparato e che porterà avanti il suo discorso. Alberto è un erede meraviglioso, ragazzo che viene seguito dai giovani ha le qualità del padre. Ci vorrebbero più personaggilui in una tv spesso diseducativa. La tv deve arricchire il pubblico, che deve così imparare qualche cosa”, ha aggiunto. “era un uomo rigorosamente legato alla scienza e al sapere. Ha combattuto i ciarlatani e i piazzisti di cose inventate, che diffondevano quelle che oggi ...

