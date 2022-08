Antonella Viola | la Covid star tagliata fuori da tutti è senza seggio

(Di martedì 16 agosto 2022), famosa per la erre moscia che fa tanto Rocher Ferrero e per il fastidioso intercalare, “noi scienziati” (come se lei facesse parte di una setta di iniziati) ci sperava proprio, analogamente all’altro grande trombato Matteo Bassetti... Segui su affaritaliani.it

Faillaluca : Antonella Viola, la Covid star tagliata fuori da tutti resta senza seggio - - auravitale : @borghi_claudio E Antonella Viola? - JL5714 : Se ne farà una ragione. - RI_news3 : Niente seggio in Parlamento per la “viro-star” Antonella Viola: “trombata” dalla politica senza diritto di replica: - zazoomblog : Antonella Viola la Covid star che aspirava al Parlamento Ora è stata trombata senza più possibilità di replica -… -

... come nelle favole , colorate di rosso, di blu, di giallo, a volte di. Lungo la costa ...d'Inghilterra e Meghan Markle tornano a Londra (ma non per incontrare la regina Elisabetta) di...Elezioni... e invece niente: quei cattivoni di politici l'hanno trombata senza possibilità di replica Di, virologa parmense, avevamo parlato qualche giorno fa a proposito della sempre funzionante commistione libraria di sesso e cucina ( clicca qui per leggere l'articolo ). Ma ora ne ... Antonella Viola non solo Covid, dopo il sesso ecco il libro sul cibo Antonella Viola aspirava probabilmente a qualche seggio in Parlamento, come ogni brava Covid star che si rispetti ...Dall’olimpo della ricerca all’Imperial College di Londra fino alla guida della Microbiologia di Padova, passando per le schermaglie con il presidente del ...