Antonella Fiordelisi attacca Drusilla Gucci: lei si difende (Di martedì 16 agosto 2022) Le frecciatine sui social network non passano mai di moda. Instagram e TikTok, ormai, sono diventati un modo per attaccare vip e colleghi. Nelle ultime ore, c'è stato uno scontro indiretto tra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. L'ex schermitrice, infatti, ha pubblicato un video dove chiama in causa proprio l'attuale fidanzata di Francesco Chiofalo. Quest'ultima non ha esitato a rispondere a tono. Antonella Fiordelisi si sfoga sui social: la frecciatina a Drusilla Gucci È passato più di un anno da quanto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno annunciato di essersi lasciati. I due hanno preso questa decisione dopo una lunga e intensa storia d'amore. La modella non ha mai perso occasione ...

