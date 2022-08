Antonella Clerici, bloccata dai disturbi | I segni hanno investito il suo corpo (Di martedì 16 agosto 2022) Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più amate nel panorama televisivo italiano. Nonostante abbia raggiunto un successo importante, il suo lato caratteriale non hai mai cambiato e non si è mai lasciata prendere dalla foga del successo. Anche per Antonella Clerici il tempo passa e lascia dei segni sul suo corpo, proprio come racconta nel corso di un’intervista. Antonella Clerici come suo punto di forza ha da sempre avuto il suo modo di porsi così spontaneo e naturale. Questo le ha dato la possibilità di entrare nel cuore di milioni di telespettatori e non uscirne mai. Un approccio sicuramente spontaneo che le è servito tantissimo per poter arrivare a raggiungere gli obiettivi che si era posta. La conduttrice nel corso di ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 16 agosto 2022)è una delle conduttrici Rai più amate nel panorama televisivo italiano. Nonostante abbia raggiunto un successo importante, il suo lato caratteriale non hai mai cambiato e non si è mai lasciata prendere dalla foga del successo. Anche peril tempo passa e lascia deisul suo, proprio come racconta nel corso di un’intervista.come suo punto di forza ha da sempre avuto il suo modo di porsi così spontaneo e naturale. Questo le ha dato la possibilità di entrare nel cuore di milioni di telespettatori e non uscirne mai. Un approccio sicuramente spontaneo che le è servito tantissimo per poter arrivare a raggiungere gli obiettivi che si era posta. La conduttrice nel corso di ...

