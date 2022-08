Annegato per salvare il figlio, ritrovato il corpo nel Garda (Di martedì 16 agosto 2022) È stato ritrovato dai Volontari del Garda il corpo del turista inglese disperso dal 22 luglio scorso nelle acque del lago di Garda. L'uomo, Aran Chada di 52 anni, era Annegato a causa di un malore ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) È statodai Volontari delildel turista inglese disperso dal 22 luglio scorso nelle acque del lago di. L'uomo, Aran Chada di 52 anni, eraa causa di un malore ...

