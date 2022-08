Annalisa, con quel bikini incanta tutti | Foto virale (Di martedì 16 agosto 2022) La Foto di Annalisa è diventata virale nel giro di pochissimo tempo: l’avete vista con quel bikini? Guardate che fisico fenomenale. La celebre star di Amici ha lasciato ancora una volta i suoi fan senza parole. tutti gli occhi sono puntati su uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete visto come si L'articolo Annalisa, con quel bikini incanta tutti Foto virale chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 16 agosto 2022) Ladiè diventatanel giro di pochissimo tempo: l’avete vista con? Guardate che fisico fenomenale. La celebre star di Amici ha lasciato ancora una volta i suoi fan senza parole.gli occhi sono puntati su uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete visto come si L'articolo, conchemusica.it.

Pm24f63 : @mizio154 @marcus_annalisa @sbuglio @pdnetwork La prova di quel che afferma? Come novax erano registrati anche quel… - scazzoallarispo : @Ilariasigaudo Per avere un attacco del genere hai fatto l'asta, con tutto il rispetto per loro, contro Annalisa Mi… - SonoImprudente : RT @cst_ndr: oggi il mio pensiero va ad Annalisa e la tavolata di ferragosto con i Boomdabash. siamo tutti con te Nali puoi farcela https:/… - LorenzoGuerini5 : @annalisalisi072 Buonanotte Annalisa, con splendidi sogni d’oro ti auguro di riposare bene e a domani ????????????? - lucifer89068897 : @usedtome Annalisa buona serata bellissima cuazzi ora dare Nina daijie amore mio tiamo ate con trovo atua cazza par… -