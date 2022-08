Anna Rita Luceri | morta comica del trio Ciciri e Tria | malattia | età | Zelig e Tu si que vales

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 16 agosto 2022) E’a soli 48 anni, lamembro del. Originaria di Martano, in provincia di Lecce, insieme alle colleghe Carla Calò e Chicca Saveva fondato il gruppo comico con il quale si erano fatte conoscere in vari programmi televisivi.A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.