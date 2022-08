Anna Pettinelli reagisce alla storia tra l' ex e Elisa D' Ospina | che ha detto

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 agosto 2022) Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere la coppia formata dae Stefano Macchi in occasione di una precedente edizione di Temptation Island. I due si cimentarono nel reality show incentrato sulle tentazioni per vedere quanto fosse solido il loro legame. Non mancarono discussioni e momenti di crisi, tuttavia, dopo quell'esperienza i due sembravano intenzionati a darsi un'altra chance. Da poco, però, è trapelata la notizia circa la loro rottura, definita da entrambi di comune accordo. Stefano, però, nel giro di poco tempo è riuscito a ritrovare l'amore in compagnia diD', modella curvy. In questi giorni i due sono venuti allo scoperto mediante delle foto su Instagram e dei commenti alquanto esplicativi.ha preferito non intervenire in maniera esplicita sulla ...