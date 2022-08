Anche l’ultimo gruppo di soldati dell’esercito francese ha lasciato il Mali, terminando la collaborazione militare anti-jihadista tra i due stati (Di martedì 16 agosto 2022) Lunedì l’ultimo gruppo di soldati francesi che si trovava ancora in Mali ha lasciato il paese, segnando di fatto la fine dei 9 anni di accordi tra Francia e Mali per combattere il terrorismo jihadista nella zona. Gli accordi erano Leggi su ilpost (Di martedì 16 agosto 2022) Lunedìdifrancesi che si trovava ancora inhail paese, segnando di fatto la fine dei 9 anni di accordi tra Francia eper combattere il terrorismonella zona. Gli accordi erano

borghi_claudio : L'assegnazione dei seggi procede dal primo all'ultimo del listino da 4 nomi A MENO CHE non ci siano nomi che sono a… - marattin : “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra, per questo nostro difficil… - Corriere : L’ultimo saluto di Piero Angela al suo pubblico: «Cercate di fare la vostra parte per questo nostro difficile Paese» - MatteoBilli72 : RT @ilpost: Anche l’ultimo gruppo di soldati dell’esercito francese ha lasciato il Mali, terminando la collaborazione militare anti-jihadis… - ilpost : Anche l’ultimo gruppo di soldati dell’esercito francese ha lasciato il Mali, terminando la collaborazione militare… -