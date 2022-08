Anche Dazn si è uniformata all’omertà giornalistica italiana sul razzismo negli stadi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 agosto 2022) Gentile direttore, ieri pomeriggio, complice una combo micidiale-linea internet non ottimale, non sono riuscito a vedere per bene la partita Hellas Verona-Napoli. Per compensare la mancata gioia di poter esultare in presa diretta ai cinque gol inflitti agli scaligeri (eper godermi i nuovi acquisti), ho recuperato stamane rivedendo il match in differita. E non nascondo chein quel caso la riproduzione non è stata perfetta! Al di là dei disservizi tecnici, che non fanno più notizia, sono finalmente riuscito a capire cosa è accaduto ad Osimhen in occasione del secondo gol azzurro.in questo caso, ahimè, si può dire che la cosa non fa notizia. Il Bentegodi si conferma il solito catino infarcito del peggior, ma se un tifoso non autoctono si fosse collegato a ...