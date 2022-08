"Amore, matrimoni e altri disastri" stasera in tv: trama e cast (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi alle 21.25 Rai 1 trasmette una commedia romantica che presenta un ventaglio di storie interconnesse che raccontano vizi, virtù e segreti di chi lavora come wedding planner. Relazioni pubbliche e private, arricchite da un cast che vede in... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi alle 21.25 Rai 1 trasmette una commedia romantica che presenta un ventaglio di storie interconnesse che raccontano vizi, virtù e segreti di chi lavora come wedding planner. Relazioni pubbliche e private, arricchite da unche vede in...

telodogratis : “Amore, matrimoni e altri disastri” stasera in tv: trama e cast - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Più di una favola, più di un matrimonio, più di una passione... è tutto quello che dobbiamo sapere dell'amore. Amore,… - SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: Più di una favola, più di un matrimonio, più di una passione... è tutto quello che dobbiamo sapere dell'amore. Amore,… - RadiocorriereTv : Più di una favola, più di un matrimonio, più di una passione... è tutto quello che dobbiamo sapere dell'amore. Amo… - liukRM : @Arypigliate Oramai anche per qualsiasi occasione fanno questa scemenza da burini, fuochi d'artificio per compleann… -