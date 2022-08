Amadeus si prepara ad una stagione televisiva molto intensa | ecco cosa farà

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 agosto 2022) La prossimasi preannuncia ricca di impegni per. Il conduttore, infatti, sarà impegnato in molti progetti lavorativi che lo porteranno a stare parecchio sul piccolo schermo. Vediamo, dunque, quali sono i programmi nei quali si cimenterà a partire dal prossimo autunno. I progetti lavorativi dia partire dall’autunno Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno tornerà Arena 60 70 80 90, programma condotto, anche stavolta da. Alla trasmissione sono state apportate delle modifiche, come ad esempio l’aggiunta della categoria 90 che, precedentemente, non esisteva. Il programma sarà registrato a settembre con tre appuntamenti, i quali saranno il 12, il 13 e il 14 all’Arena di Verona. La messa in onda su Rai 1, però, sarà a partire dal 17 ...