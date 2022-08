Alluvioni in Afghanistan, almeno 29 morti e centinaia di dispersi per le piogge torrenziali: le immagini (Di martedì 16 agosto 2022) Improvvise Alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in Afghanistan nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo talebano a Kabul, che parla anche di centinaia di dispersi. La provincia più colpita è quella di Parwan, con 20 morti e un centinaio di dispersi e 50 feriti, ma anche quelle di Kapisa e Nangarhar, ha reso noto il portavoce del ministero, Mohammad Naseeb Haqqani. “Coltivazioni, decine di case e strade sono stati distrutti”, ha aggiunto, specificando che i morti accertati nella provincia di Kapisa sono 5 e 4 in quella di Nangarhar. I soccorritori, ha detto ancora Haqqani, stanno scavando nel fango in varie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Improvvisecreate dallehanno provocato29innelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo talebano a Kabul, che parla anche didi. La provincia più colpita è quella di Parwan, con 20e un centinaio die 50 feriti, ma anche quelle di Kapisa e Nangarhar, ha reso noto il portavoce del ministero, Mohammad Naseeb Haqqani. “Coltivazioni, decine di case e strade sono stati distrutti”, ha aggiunto, specificando che iaccertati nella provincia di Kapisa sono 5 e 4 in quella di Nangarhar. I soccorritori, ha detto ancora Haqqani, stanno scavando nel fango in varie ...

