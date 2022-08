Allontanato da locale Cagliari | tenta di travolgere passanti

(Di martedì 16 agosto 2022) È statoda un, è salito in auto e hato di, colpendone uno di striscio. È accaduto sabato notte nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena (Città ...

AnsaSardegna : Allontanato da locale Poetto, tenta di travolgere passanti. Ferito un 50enne urtato dall'auto, ricercato un 40enne… - UnioneSarda : #Sardegna - #Quartu, ricercato un 40enne per la tentata strage di pedoni al Poetto: era stato allontanato da un loc… - sardanews : Allontanato da locale Poetto, tenta di travolgere passanti - Sardegna - UnioneSarda : #Sardegna - #Quartu, ricercato un 40enne per la tentata strage di pedoni al Poetto: era stato allontanato da un loc… - emmeft : @_DAGOSPIA_ tuo figlio è rimasto fuori perché era stato allontanato già 2 giorni prima dal locale. educate i figli. -

Agenzia ANSA

È statoda un, è salito in auto e ha tentato di travolgere i passanti, colpendone uno di striscio. È accaduto sabato notte nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di ...Ferito un uomo di 50 anni. Si cerca un 40enne Di: Redazione Sardegna Live È statoda un, è salito in auto e ha tentato di travolgere i passanti, colpendone uno di striscio. È accaduto sabato notte a nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena. L'episodio, che sta ... Allontanato da locale Poetto, tenta di travolgere passanti È un 40enne che era stato allontanato da un locale l’uomo che ha seminato il panico sabato notte nel lungomare Poetto a Quartu Sant’Elena, tentando di travolgere i passanti a folle velocità con la sua ...(ANSA) - CAGLIARI, 16 AGO - È stato allontanato da un locale, è salito in auto e ha tentato di travolgere i passanti, colpendone uno di ...