Alice De Bortoli, la scollatura risplende al sole: che trasparenza – FOTO (Di martedì 16 agosto 2022) Alice De Bortoli da’ spettacolo con scatti in costume davvero imperdibili, la influencer in perfetta forma con curve seducenti. Ancora giovanissima, 18 anni, ma già con uno dei volti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 16 agosto 2022)Deda’ spettacolo con scatti in costume davvero imperdibili, la influencer in perfetta forma con curve seducenti. Ancora giovanissima, 18 anni, ma già con uno dei volti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

whatisbestnow : What's #Best on - ParadiseEbbasta : @riniraik Tra le new generation senza ombra di dubbio Alice De Bortoli, mentre dai 30 in su Federica Masolin ?????? -