Alex Sandro, cambia tutto: pronto il rinnovo per il terzino, i dettagli (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus ha iniziato al meglio il campionato anche se la vera notizia è il probabile rinnovo di Alex Sandro, autore di una grande partita. I ragazzi di Allegri hanno iniziato nel migliore dei modi la Serie A: tre a zero al Sassuolo grazie alla rete, la prima in Italia, di Di Maria (già idolo dei tifosi bianconeri) e alla doppietta di Vlahovic. Match in cui la Juventus ha mostrato di avere un grandissimo potenziale anche se, per il momento, il gioco non decolla; i primi sessantuno minuti del campionato sono stati, però, perfetti per Alex Sandro. Il terzino, ora, sembra ad un passo dal rinnovo del contratto. AnsafotoUna delle risposte più importanti ricevute da Allegri, nel match contro il Sassuolo, è stata la prestazione di Alex ...

juventusfc : 26’|??| ANGEEEL DI MARIAAA!! L'argentino colpisce al volo e realizza dopo il cross di Alex Sandro! #JuveSassuolo… - alex_orlowski : Ricordatevi con l’elezione diretta del Presidente della Repubblica non avremmo mai avuto Sandro Pertini, Napolitano… - juventusfc : 60' | ??| Sostituzione ???? ?? Cuadrado - Alex Sandro ?? Kostic - De Sciglio #JuveSassuolo [3-0] #ForzaJuve - RomBto : RT @juve_canal: ?????? Alex Sandro vs Sassuolo | Glimpse of the past - ForteTano : @TUTTOJUVE_COM Quello su Alex Sandro? E simile quello di lautaro -

