Alberto Angela saluta il papà Piero: il discorso, “l’ultimo insegnamento me lo ha dato non con le parole, ma con l’esempio” | VIDEO (Di martedì 16 agosto 2022) “Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire”, queste le parole di Alberto Angela che parlando alla folla che è arrivata per rendere onore al padre, ma anche i telespettatori che stanno seguendo la diretta sulla Rai. Alberto Angela saluta il papà Piero: il discorso, “l’ultimo insegnamento me lo ha dato non con le parole, ma con l’esempio” VIDEO Alberto Angela ha ringraziato tutti e ha spiegato commosso che le persone amate non dovrebbero mai lasciarci, ma accade. “Vorrei partire dall’ultima cosa che ha fatto papà, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire”, queste lediche parlando alla folla che è arrivata per rendere onore al padre, ma anche i telespettatori che stanno seguendo la diretta sulla Rai.il: il, “me lo hanon con le, ma conha ringraziato tutti e ha spiegato commosso che le persone amate non dovrebbero mai lasciarci, ma accade. “Vorrei partire dall’ultima cosa che ha fatto, ...

