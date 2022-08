Alberto Angela, l’ultimo insegnamento di Piero Angela: le parole toccano nel profondo (Di martedì 16 agosto 2022) Fortissime emozioni in Campidoglio per l’ultimo saluto a Piero Angela. Per l’occasione, Alberto Angela si è lasciato andare ad un discorso commovente. Il divulgatore ha svelato l’ultimo insegnamento di suo padre. A pochi giorni dalla scomparsa di Piero Angela, tutto il mondo italiano si è fermato per porgli l’ultimo saluto. La camera ardente è stata allestita in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Presenti oltre i familiari, da Alberto Angela fino ad arrivare a sua moglie Margherita anche tante persone tra cui vertici politici come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ansa FotoUno dei ... Leggi su chenews (Di martedì 16 agosto 2022) Fortissime emozioni in Campidoglio persaluto a. Per l’occasione,si è lasciato andare ad un discorso commovente. Il divulgatore ha svelatodi suo padre. A pochi giorni dalla scomparsa di, tutto il mondo italiano si è fermato per porglisaluto. La camera ardente è stata allestita in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Presenti oltre i familiari, dafino ad arrivare a sua moglie Margherita anche tante persone tra cui vertici politici come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ansa FotoUno dei ...

