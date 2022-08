Alberto Angela in lacrime, aneddoto su Piero: «Poco prima di morire...» (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi i funerali di Piero Angela. Nella mattinata di martedì 16 agosto il feretro è stato accolto al Campidoglio ed è stata aperta la camera ardente. Il volto della cultura del primo canale della tv di Stato, morto all'età di 93 anni lo scorso 14 anni, è stato salutato da volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e da persone che lo hanno amato e sempre seguito in televisione. Una volta sistemata la bara nella sala della Protomoteca, gremita di persone, a prendere la parola è stato il figlio. Alberto Angela, in lacrime, ha pronunciato un discorso in memoria del padre. Un discorso difficile per lui dal momento che è abituato ad andare a braccio: "Le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Vorrei partire dall'ultimo comunicato di papà. Quelle sono state le sue ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi i funerali di. Nella mattinata di martedì 16 agosto il feretro è stato accolto al Campidoglio ed è stata aperta la camera ardente. Il volto della cultura del primo canale della tv di Stato, morto all'età di 93 anni lo scorso 14 anni, è stato salutato da volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e da persone che lo hanno amato e sempre seguito in televisione. Una volta sistemata la bara nella sala della Protomoteca, gremita di persone, a prendere la parola è stato il figlio., in, ha pronunciato un discorso in memoria del padre. Un discorso difficile per lui dal momento che è abituato ad andare a braccio: "Le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Vorrei partire dall'ultimo comunicato di papà. Quelle sono state le sue ...

