Afghanistan un anno dopo: dall'isolamento internazionale alle lotte interne nel regime dei talebani. L'ombra di al-Qaeda scende su Kabul (Di martedì 16 agosto 2022) Afghanistan un anno dopo: cosa è successo nel Paese dopo la riconquista del potere da parte dei talebani? La situazione di donne e bambini è sempre più allarmante ma gli estremisti islamici festeggiano il primo anniversario dalla presa di Kabul. Afghanistan un anno dopo, L'ombra di al-Qaeda scende su Kabul: a rischio donne e bambini In Afghanistan, un anno dopo la riconquista del potere, i talebani hanno festeggiato il traguardo raggiunto, ricordando la fuga precipitosa dei leader sostenuti dal Governo che ha portato al crollo dell'economia e ha modificato radicalmente i connotati del ...

