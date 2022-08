Afghanistan, l'allarme di Intersos: '7 milioni di persone sull'orlo della fame, il sistema sanitario è quasi nullo' (Di martedì 16 agosto 2022) La Ong Intersos, ha pubblicato sul proprio sito un dettagliato e drammatico report sulla situazione umanitaria in Afghanistan. "É passato un anno dalla presa del potere dei talebani, il 15 agosto del ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) La Ong, ha pubblicato sul proprio sito un dettagliato e drammatico reporta situazione umanitaria in. "É passato un anno dalla presa del potere dei talebani, il 15 agosto del ...

marcomassarotto : RT @criscuolo_m: Afghanistan, allarme per i bambini che non hanno da mangiare. Aumentano i matrimoni precoci - criscuolo_m : Afghanistan, allarme per i bambini che non hanno da mangiare. Aumentano i matrimoni precoci - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Una catastrofe umanitaria dimenticata. In Afghanistan bimbi senza pane e istruzione. L’allarme di Save The Children ht… - ProDocente : Una catastrofe umanitaria dimenticata. In Afghanistan bimbi senza pane e istruzione. L’allarme di Save The Children - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Una catastrofe umanitaria dimenticata. In Afghanistan bimbi senza pane e istruzione. L’allarme di Save The Children ht… -