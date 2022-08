Afghanistan, centinaia di dispersi per le alluvioni (Di martedì 16 agosto 2022) Improvvise alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in Afghanistan nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Improvvisecreate dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti innelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Improvvise alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in #Afghanistan nelle ultime 24 ore… - susi_pie : RT @DanieleDann1: ?? #Afghanistan: almeno 29 morti per alluvioni, centinaia i dispersi. Centinaia di abitazioni distrutte da piogge torrenzi… - Nonnadinano : RT @CatelliRossella: Afghanistan: almeno 29 morti per alluvioni, centinaia i dispersi - Asia - ANSA - CatelliRossella : Afghanistan: almeno 29 morti per alluvioni, centinaia i dispersi - Asia - ANSA - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Improvvise alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in #Afghanistan nelle ultime 24 ore… -

Afghanistan, centinaia di dispersi per le alluvioni ...hanno provocato almeno 29 morti in Afghanistan nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo talebano a Kabul, che parla anche di centinaia di ... Dossier Afghanistan 3. Vite afghane ... in Afghanistan non funziona questo lavoro", gli ripetevamo con convinta insistenza. Fino a quando non lo abbiamo visto in una grande aula, nella capitale afghana. Di fronte a lui, centinaia di ... Agenzia ANSA Afghanistan, centinaia di dispersi per le alluvioni Improvvise alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in Afghanistan nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia ... Il nord dell’Afghanistan colpito dalle alluvioni, 29 morti Negli ultimi anni anche l’Afghanistan è stato colpito da crescenti fenomeni atmosferici violenti. La causa è sempre la stessa: il cambiamento climatico. Le alluvioni hanno distrutto case e provocato m ... ...hanno provocato almeno 29 morti innelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia il ministero per la gestione dei disastri del governo talebano a Kabul, che parla anche didi ...... innon funziona questo lavoro", gli ripetevamo con convinta insistenza. Fino a quando non lo abbiamo visto in una grande aula, nella capitale afghana. Di fronte a lui,di ... Afghanistan, centinaia di dispersi per le alluvioni - Mondo Improvvise alluvioni create dalle piogge torrenziali hanno provocato almeno 29 morti in Afghanistan nelle ultime 24 ore, secondo quanto annuncia ...Negli ultimi anni anche l’Afghanistan è stato colpito da crescenti fenomeni atmosferici violenti. La causa è sempre la stessa: il cambiamento climatico. Le alluvioni hanno distrutto case e provocato m ...