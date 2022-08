Adottare cani in Italia: i quattro zampe in cerca di famiglia (Di martedì 16 agosto 2022) Il periodo estivo può essere quello più difficile per gli animai domestici perché il fenomeno dell’abbandono aumenta. Molti decidono di liberarsi dei loro cani, lasciandoli sul ciglio della strada in balia... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Il periodo estivo può essere quello più difficile per gli animai domestici perché il fenomeno dell’abbandono aumenta. Molti decidono di liberarsi dei loro, lasciandoli sul ciglio della strada in balia...

GabriellaPremo1 : RT @Alessan47711923: Adottare un cagnolino non significa adottare sempre un cucciolo, potete trovare la vostra anima gemella a 4zampe anche… - tizianantonella : RT @Alessan47711923: Adottare un cagnolino non significa adottare sempre un cucciolo, potete trovare la vostra anima gemella a 4zampe anche… - reneelettra : RT @Alessan47711923: Adottare un cagnolino non significa adottare sempre un cucciolo, potete trovare la vostra anima gemella a 4zampe anche… - bricy375 : RT @Alessan47711923: Adottare un cagnolino non significa adottare sempre un cucciolo, potete trovare la vostra anima gemella a 4zampe anche… - Silviadelgre : RT @Alessan47711923: Adottare un cagnolino non significa adottare sempre un cucciolo, potete trovare la vostra anima gemella a 4zampe anche… -