“Addio, mancherai”. Lutto nella televisione italiana, morta l’amata attrice delle fiction (Di martedì 16 agosto 2022) Un drammatico e terribile Lutto, in queste ultime ore, in un giorno soleggiato e di festa, ha colpito chiunque e in particolare i telespettatori ed i colleghi del mondo della televisione e della famiglia di Un posto al sole. Carmen Scivittaro, che vestiva i panni di Teresa Diacono nella longeva fiction, è morta. Aveva 77 anni, mancherà a tutti. L’attore ed ex collega di Un posto al sole Alberto Rossi, nella serie televisiva Michele, ha annunciato la morte di Carmen Scivittaro su Instagram attraverso delle storie. In lacrime e visibilmente provato ha raccontato la triste scomparsa avvenuta dopo una crudele malattia che aveva allontanato il suo ruolo, Teresa Diacono, da Rai Tre. Carmen Scivittaro, morta l’attrice di Un posto ... Leggi su tuttivip (Di martedì 16 agosto 2022) Un drammatico e terribile, in queste ultime ore, in un giorno soleggiato e di festa, ha colpito chiunque e in particolare i telespettatori ed i colleghi del mondo dellae della famiglia di Un posto al sole. Carmen Scivittaro, che vestiva i panni di Teresa Diaconolongeva, è. Aveva 77 anni, mancherà a tutti. L’attore ed ex collega di Un posto al sole Alberto Rossi,serie televisiva Michele, ha annunciato la morte di Carmen Scivittaro su Instagram attraversostorie. In lacrime e visibilmente provato ha raccontato la triste scomparsa avvenuta dopo una crudele malattia che aveva allontanato il suo ruolo, Teresa Diacono, da Rai Tre. Carmen Scivittaro,l’di Un posto ...

Link4Universe : Addio Piero... ho il cuore a pezzi..anche quando ti avevo conosciuto dal vivo anni fa, ero così emozionato e felice… - panono12 : RT @UgoBaroni: Ciao Piero Angela ?? Ci Mancherai Oggi #13agosto diciamo Addio al Divulgatore Scientifico, Giornalista, Conduttore Televisiv… - Dida_ti : RT @UgoBaroni: Ciao Piero Angela ?? Ci Mancherai Oggi #13agosto diciamo Addio al Divulgatore Scientifico, Giornalista, Conduttore Televisiv… - ClaudioMutti6 : @Gian59342003 Non so nemmeno chi tu sia, comunque non mancherai a nessuno, addio e buon viaggio - gianluca_bolo : @Biagiothai @Musso___ @ZombieBuster5 @moussedisalmone @Resistenza1967 @Elewhatelse3 @borghi_claudio @AlbertoBagnai… -