Addio a Dodge Challenger e Charger a benzina nel 2023: ma prima delle proposte speciali (Di martedì 16 agosto 2022) A dicembre 2023 si fermerà definitivamente la produzione delle Dodge Challenger e Charger a benzina . Le normative sulle emissioni, e il sempre più crescente successo delle auto a zero emissioni, ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) A dicembresi fermerà definitivamente la produzione. Le normative sulle emissioni, e il sempre più crescente successoauto a zero emissioni, ...

quattroruote : #Dodge, addio #musclecar. Il model year 2023 delle #Charger e #Challenger segna la fine di un’era: sarà l’ultimo a… - King_Money_92 : Stellantis prevede addio redditizio per 'muscle car' a benzina di Dodge - viaggiareonthe1 : Dodge - Addio muscle car: è la fine di unera per Charger e Challenger - InvestingItalia : Stellantis prevede addio redditizio per 'muscle car' a benzina di Dodge - -