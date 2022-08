Acerbi, il Milan si allontana. Il difensore vuole l’Inter (Di martedì 16 agosto 2022) Il difensore della Lazio era messo nel mirino del Milan fino a qualche settimana fa, ma Acerbi continua ad aspettare l’Inter Il Milan si allontana definitivamente dal difensore della Lazio Acerbi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il difensore sta continuando ad aspettare l’Inter: di conseguenza i rossoneri hanno fatto un passo indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Ildella Lazio era messo nel mirino delfino a qualche settimana fa, macontinua ad aspettareIlsidefinitivamente daldella Lazio. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ilsta continuando ad aspettare: di conseguenza i rossoneri hanno fatto un passo indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cyranoa2 : @interpassion19 Madonna del.Carmine non vi sta Mai bene un cacchio. Sembrate no vax E Bastoni no Milan no DD no… - CapitanFarris : @DiMarzio annuncia acerbi al Milan - AlessandroPalm : @pap1pap Discorso che razionalmente non fa una piega. E chi dice che vale Ranocchia che non ha neanche giocato col… - ticoti70 : @MatteScm Unico vantaggio di Acerbi è che metà stipendio lo pagherebbe il milan. - UsoRay : Ma siamo proprio sicuri che l’@acmilan si liberi di Matteo Gabbia in questa sessione di mercato? Le liste Champions… -