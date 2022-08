Accoltella il marito, 84enne viene trascinata in carcere senza dentiera | La sarta di Sofia Loren nei guai (Di martedì 16 agosto 2022) Arriva la denuncia da parte del garante dei detenuti di Roma per le modalità di arresto della donna 84enne E’ stata prelevata da casa in camicia da notte e senza dentiera Loretta, una donna di 84 anni arrestata con l’accusa per aver Accoltellato il marito a seguito di una lite famigliare. La donna, nota soprattutto per essere stata la sarta di grandi divi del cinema italiano fra cui Sofia Loren, Marcello Mastroianni e Alberto Sordi, non sarebbe minimamente nelle condizioni psicofisiche di subire un arresto, per così dire, standard. E’ per tale ragione che la Garante dei Detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni ha deciso di intervenire sulla vicenda, soprattutto alla luce del movente che avrebbe animato la donna a brandire il coltello ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022) Arriva la denuncia da parte del garante dei detenuti di Roma per le modalità di arresto della donnaE’ stata prelevata da casa in camicia da notte eLoretta, una donna di 84 anni arrestata con l’accusa per averto ila seguito di una lite famigliare. La donna, nota soprattutto per essere stata ladi grandi divi del cinema italiano fra cui, Marcello Mastroianni e Alberto Sordi, non sarebbe minimamente nelle condizioni psicofisiche di subire un arresto, per così dire, standard. E’ per tale ragione che la Garante dei Detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni ha deciso di intervenire sulla vicenda, soprattutto alla luce del movente che avrebbe animato la donna a brandire il coltello ...

